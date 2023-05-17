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НовостиПроисшествия17 мая 2023 9:42

Три электрички задержали из-за поджога рилейного шкафа в Петербурге

ЧП случилось рано утром
Анастасия НУРАДИЛОВА
Электрички задержали.

Электрички задержали.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пригородные поезда в Финляндском направлении задержали утром 17 мая из-за вспыхнувшего рилейного шкафа. Пожар начался около четырех часов утра на перегоне Мельничный Ручей-Ржевка. По предварительной информации, это был поджог.

- Задержаны три пригородных поезда по направлениям из Петербурга в Кирпичный Завод, из Петрокрепости в Санкт-Петербург и из Мельничного Ручья в Петербург, - говорится в сообщении пресс-службы Октябрьской железной дороги.

Пассажирам напомнили, что за поджог рилейного шкафа преступникам грозит уголовная ответственность. Сообщить о нарушителях можно в правоохранительные органы или по горячей линии ОАО «РЖД» - 88007750000.