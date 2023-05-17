Туристический поток из Китая начал возвращаться в Петербург Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге начал восстанавливаться туристический поток, который сильно упал из-за пандемии. Как отметил 17 мая 2023 года вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский, в город стали возвращаться туристы из Китая.

- Их пока не так много, но когда вернутся, думаю, их будет больше чем в 2019 году, - сказал Пиотровский.

В 2022 году Петербург в общем посетили 8 миллионов туристов. По отношению к 2019 году туристический поток в городе восстановился на 77 процентов. Для Северной столицы необходимо принимать по 5 миллионов туристов ежегодно минимум, чтобы туристическая отрасль чувствовала себя комфортно и хорошо развивалась.

Также в Петербурге все еще обсуждают введение туристического сбора. Отмечается, что он вызвал очень много вопросов. По этому сейчас этот вопрос все еще прорабатывается.