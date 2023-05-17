Перечень мер поддержки участников СВО и их семей разработан исходя из опыта регионов. Фото: пресс-служба ЕР.

Рабочая группа по вопросам СВО 16 мая провела заседание по разработке единого стандарта региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей. Единый стандарт региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей разработан на основании успешно действующих в субъектах мер поддержки. Анализ его внедрения в регионах будет включаться в ежемесячные доклады рабочей группы Президенту. Об этом рассказал глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на выездном заседании в Центре управления регионом в подмосковном Красногорске, сообщает сайт ER.ru.

- В Санкт-Петербурге благодаря совместной работе правительства и фракции «Единой России» принят и реализуется широкий спектр региональных мер поддержки, в который входит обеспечение детей бесплатным питанием в школах, льготный проезд несовершеннолетних, освобождение от родительской платы за детский сад, приоритетный прием детей и совершеннолетних детей до 23 лет в образовательные учреждения Санкт-Петербурга, предоставление бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря, -рассказала заместитель председателя постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Елена Киселева.