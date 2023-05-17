Апарт-отель построят на месте базы отдыха в Комарово. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Комарово построят новый апарт-отель. Застройщик получил разрешение на строительство накануне. Здание появится на улице отдыха. Это будут шесть корпусов. Их возведут в том числе на месте демонтируемых корпусов Базы отдыха Комарово.

- Сейчас участок принадлежит ООО «Дом отдыха Комарово». Там два совладельца, которые стали ими в прошлом году, - пишет «Деловой Петербург».

Апарт-отель рассчитан на 140 юнитов. Отдыхать там можно будет как краткосрочно, так и весь сезон. Проект предусматривает строительство спа-центра, уличного бассейна, зоны отдыха. Стоимость одного квадратного метра в отеле будет достигать 350 тысяч рублей.

Застройщиком комплекса апартаментов выступит компания VALO.