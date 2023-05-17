Боец из Ленобласти героически погиб в зоне проведения спецоперации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В зоне проведения спецоперации погиб житель Киришского района Ленинградской области. Об этом 17 мая пишет Online47.ru со ссылкой на районную администрацию.

- Прощание с сержантом Александром Петровым пройдет 19 мая в молодежно-досуговом центре «Восход». Гражданская понихида начнется в 11 часов, - сообщает издание.

Мужчина героически погиб при выполнении боевого долга. На фронт он ушел добровольцем. В Совете депутатов и в администрации Киришского района родным и близким героя выразили соболезнования.

- Мужественный воин добровольно избрал путь защитника мирного населения, будущего нашей Родины. Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего героя, - сказали в администрации.