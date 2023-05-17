МДТ в Петербурге откроется 17 мая после скандала из-за санитарных нарушений. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Малый драматический театр открыли по решению суда после скандала из-за санитарных нарушений. Напомним, Роспотребнадзор провел там проверку и выявил плохо убранную столовую, сломанную плитку, невакцинированных сотрудников.

- Суд принял решение оштрафовать учреждение на 15 тысяч рублей, - говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов.

Напомним, на судебном заседании адвокат сообщил о том, что большинство нарушений уже устранены. Роспотребнадзор требовал приостановить работу театра, а защита просила смягчить наказание за административное правонарушение и назначить лишь штраф. Роспотребнадзор может обжаловать это решение в течение трех дней.

Театр откроется уже сегодня. На вечер запланирован спектакль «Братья Карамазовы».