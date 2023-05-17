Женщина попала в больницу после квартирного пожара в Красногвардейском районе Петербурга

Женщина пострадала во время пожара в Красногвардейском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Серьезный пожар произошел в жилом доме в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Днем 17 мая 2023 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в квартире дома на Ленской улице. Известно, что в результате возгорания пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 12:29 часов на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в доме 21 по Ленской улице. В двухкомнатной отдельной квартире, в комнате площадью 20 квадратных метров происходило горение обстановки по всей площади, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Тушить пожар прибыли четыре единицы спецтехники и 17 человек личного состава МЧС города. Из горящей квартиры была эвакуирована женщина, которая пострадала при пожаре. С места происшествия на карете скорой помощи ее госпитализировали в больницу.

Причина возгорания на данный момент не установлена. Этим займутся специалисты.