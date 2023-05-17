Мужчина избил сожительницу и напал на машину скорой помощи в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге агрессивный мужчина напал на свою сожительницу, а после еще и повредил машину скорой помощи, которая приехала на вызов к женщине. Все произошло в ночь на 17 мая 2023 года в Красногвардейском районе города. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии города.

- Минувшей ночью около 00:40 часов наряд вневедомственной охраны Красногвардейского района Санкт-Петербурга прибыл по сигналу «тревожной кнопки», сработавшей в автомобиле скорой помощи, к одному из домов на Ириновском проспекте, - рассказали в ведомстве.

Оказалось, что пьяный мужчина сильно избил свою сожительницу. Женщина вызвала скорую помощь. Когда машина прибыла и врачи стали осматривать пациентку, неадекват начал колошматить ногами по автомобилю скорой. Тогда медики сразу же вызвали подмогу.

Оставив несколько вмятин на дверях медицинского автомобиля, агрессор скрылся, но был по приметам задержан росгвардейцами и доставлен в полицию.