Ваня Дмитриенко и Pharaoh выступят на фестивале «Петровские ассамблеи». Фото: Елена БЛЕДНЫХ

320-летию Петербурга посвятят фестиваль «Петровские ассамблеи», который состоится на «Газпром Арене» 28 мая. На мероприятии выступят кумиры молодежи, такие как Ваня Дмитриенко, Pharaoh, Хабиб, «Три Дня Дождя» и многие другие. Об этом пишет «Петербургский дневник».

- В прошлом году на фестивале побывали 45 тысяч человек. На сцене выступали артисты и две тысячи профессиональных танцоров из городских танцевальных коллективов, - сообщает издание.

В этом году 28 мая зрители «Петровских ассамблей» запустят на арену с 16:30. Основная часть шоу запланирована на шесть часов вечера. В это время на сцене появятся музыканты и диджеи. Чаша стадиона превратится в грандиозный танцпол с мощным современным звуковым и световым оборудованием.