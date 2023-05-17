Станция метро «Василеостровская» в Петербурге закрылась на вход из-за остановки эскалатора

Станцию «Василеостровская» закрыли на вход из-за внеплановой остановки эскалатора Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге днем 17 мая 2023 года внепланово закрыли на вход станцию метро "Василеостровская". Об этом пассажиров предупредила пресс-службе городского метрополитена. Отмечается, что это связано с неожиданной остановкой эскалатора.

- В 15:31 вестибюль станции "Василеостровская" закрыт на вход из-за внеплановой остановки эскалатора, - рассказали в пресс-службе метро.

Всех пассажиров просят временно пользоваться другими ближайшими станциями метрополитена "Приморская" и "Спортивная". Когда работа метро будет восстановлена, пока не сообщается.

Напомним, что со 2 мая по 17 сентября на "Василеостровской" проходит ремонт двух эскалаторов. В связи с этим по утрам с 8:00 до 10:30 часов вход в вестибюль закрыт, а с 16:00 до 20:00 часов вход в вестибюль ограничен. Пассажирам рекомендуют пользоваться другими станциями метро.