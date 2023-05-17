Специалисты приступили к модернизации оборудования котельных в Петербурге

Теплоэнергетики приступили к модернизации оборудования котельных Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге после завершения отопительного сезона началась подготовка к новому сезону отопления. Это значит, что в течение лета специалисты будут чинить и модернизировать теплосети, а также котельные. Так, на котельных ГУП "ТЭК СПб" уже приступили к работам. До конца года будут модернизированы 22 котла. Об этом 17 мая 2023 года рассказали в Смольном.

- В ходе работ специалисты модернизируют паровые и водогрейные котлы. Кроме капитального ремонта тепломеханической части котлов планируется обновить систему автоматики с заменой газового и мазутного оборудования. Оборудование и автоматику предоставят исключительно российские производители, - рассказали в городской администрации.

Всего за лето будут обновлены 15 тепловых источников в восьми районах Петербурга и Ленинградской области, в том числе такие крупные как 2-я Правобережная котельная на Ванеева и котельная на Оптиков.