Дни Аргентины пройдут в Петербурге в 2024 году. Фото: Пресс-служба Смольного

В Смольном прошла встреча Александра Беглова и посла Аргетинской Республики Эдуардо Антонио Зуайн. Они договорились о том, что в 2024 году в Северной столице пройдут Дни Аргентины. Об этом сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

- Предлагаю в следующем году организовать Дни Аргентины в Санкт-Петербурге. Готовы проработать совместную программу. Она должна включать культурные и деловые мероприятия. Но прежде всего, речь идет о налаживании диалога между нашими предпринимателями, - отметил глава города.

Александр Беглов пообещал оказать поддержку как на городском, так и на федеральном уровне. Дни Аргентины в Петербурге уже проходили в 2010 году. На этой неделе в Северной столице проходят Дни Латинской Америки.

К слову, посол Аргентины выступит на Книжном салоне.