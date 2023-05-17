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НовостиОбщество17 мая 2023 13:36

Около станции «Улица Дыбенко» в Петербурге установят знаки, запрещающие стоянку

Об этом рассказали в комитете по транспорту
Анастасия НУРАДИЛОВА
Около станции «Улица Дыбенко» в Петербурге установят знаки, запрещающие стоянку.

Около станции «Улица Дыбенко» в Петербурге установят знаки, запрещающие стоянку.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники комитета по транспорту Северной столицы проверили, как водители соблюдают запрет на стоянку около станций метро «Площадь Александра Невского - 1,2». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства в среду, 17 мая.

- В зоне действия знаков более пяти минут находились около десяти автомобилей. На владельцев машин составили протоколы об административном правонарушении. Штраф составляет три тысячи рублей, - говорится в сообщении пресс-службы комитета.

В ближайшее время запрещающие стоянку знаки появятся около станции метро «Улица Дыбенко». Такое решение принято, что избежать бесконтрольного размещения машин и обеспечить безопасность пассажиров.