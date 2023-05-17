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НовостиАвто17 мая 2023 13:59

На КАД Петербурга перекроют полосу на развязке с Парашютной улицей

Там пройдут дорожные работы
Анастасия НУРАДИЛОВА
На КАД Петербурга перекроют полосу на развязке с Парашютной улицей.

На КАД Петербурга перекроют полосу на развязке с Парашютной улицей.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На 12 километре кольцевой автодороги Северной столицы на развязке с Парашютной улицей перекроют одну полосу движения. С 21 по 26 мая там появится новый слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- На данном участке дороги всего шесть полос для движения, по три полосы в каждом направлении. Менять дорожное покрытие будут на участке протяженностью 600 метров, - отметил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Для предупреждении водителей на дороге установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также смонтируют световую сигнализацию. На табло также появится информация об ограничениях из-за дорожных работ.