На КАД Петербурга перекроют полосу на развязке с Парашютной улицей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На 12 километре кольцевой автодороги Северной столицы на развязке с Парашютной улицей перекроют одну полосу движения. С 21 по 26 мая там появится новый слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- На данном участке дороги всего шесть полос для движения, по три полосы в каждом направлении. Менять дорожное покрытие будут на участке протяженностью 600 метров, - отметил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Для предупреждении водителей на дороге установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также смонтируют световую сигнализацию. На табло также появится информация об ограничениях из-за дорожных работ.