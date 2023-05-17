Завершены четырехдневные поиски 22-летнего парня из Петербурга

Молодой человек пропал 13 мая. Фото: "Лиза Алерт"

В Петербурге четыре дня искали 22-летнего парня. Он пропал в Северной столице 13 мая. Тогда близкие петербуржца запаниковали и обратились к полицейским и волонтерам отряда «Лиза Алерт», которые разместили на своих ресурсах ориентировки с его фотографией.

- Найден. Жив, - коротко рассказали добровольцы 17 мая.

Известно, что рост парня составляет 170 сантиметров. Он худощавого телосложения, с карими глазами и русыми волосами. Носит щетину. В день исчезновения молодой петербуржец был одет в темно-серую удлиненную куртку, темно-синие штаны и черные кожаные ботинки. С собой у него был серо-оранжевый рюкзак.

Сейчас жизни и здоровью молодого человека ничего не угрожает. Родственникам сообщили о том, что он нашелся.