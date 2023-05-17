13-летней девочке из Петербурга оторвало палец во время игры в мяч. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Микрохирурги Педиатрического университета восстановили палец 13-летней девочке. Школьница играла на детской площадке в мяч. Он улетел за ограждение. Девочка попыталась достать его и зацепилась кольцом: палец оторвало.

- Сложность в том, что при таком характере травм происходит повреждение, размозжение тканей, прежде всего, кровеносных сосудов на большом протяжении. Очень сложно потом сопоставить эти анатомические структуры, – пояснил заведующий микрохирургическим отделением Юрий Махин.

Операция по восстановлению пальца длилась пять часов. Хирург заново соединил сосуды, нервы, сухожилия и кости. Сейчас девочка проходит терапию для приживления пальца. Врачи делают все возможное, но такие травмы считаются неблагоприятными в плане прогноза.

В больницу каждый год попадают 20-30 детей с такой травмой. Некоторые из них лишаются пальцев именно из-за колец.