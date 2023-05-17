Водолечебницу с бассейном откроют во Фрунзенском районе Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В сентябре в Петербурге после капитального ремонта откроют водолечебницу с бассейном в детском отделении городской поликлиники №44. Губернатор Александр Беглов дал соответствующее поручение. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба Смольного.

- С жалобой на неработающий бассейн к Александру Беглову обратилась жительница Петербурга. Она рассказала, что бассейн некоторое время назад был закрыт по техническим причинам. Ранее он был очень востребован у семей с детьми, особенно у тех, где воспитываются дети-инвалиды, - говорится в сообщении ведомства.

Ремонтные работы в водолечебнице начались в июле прошлого года. Но позже их приостановили. Теперь ремонт планируют возобновить, а водолечебницу открыть для посещения уже в сентябре текущего года.