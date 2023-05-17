Петербуржец жестоко избил мужчину за поддержку неонацистов и получил четыре года условно

Мужчину приговорили к четырем годам условно за изуродованное лицо петербуржца. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Петербурга приговорил мужчину к четырем годам колонии, а также заставил выплатить 300 тысяч компенсации. Как стало известно, ранее обвиняемый изуродовал местного жителя из-за высказываний в поддержку неонацистов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– Петербуржец не был судим, официально не трудоустроен, женат, детей нет. Кроме того, на учетах не состоит, а соседи о нем отзываются удовлетворительно, – уточнили в пресс-службе.

Как выяснилось, в марте прошлого, 2022 года пьяный мужчина поссорился со своим знакомым из-за его поддержки неонацистских движений на Украине. Внезапно словесная перепалка переросла в настоящую драку. Во время нее обвиняемый пять раз ударил потерпевшего по голове и телу пластиковой палкой. Из-за этого у пострадавшего оторвался кончик носа. Из-за этого пострадала мимика его лица и восстановить ее без операции невозможно. После этого напавший ретировался к себе домой и уже оттуда вызвал и скорую, и полицию. Свою вину он полностью признал.