Выкрикивавшего фашистские лозунги фаната «Зенита» арестовали на 15 суток

Выкрикивавшего фашистские лозунги фаната «Зенита» арестовали. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Болельщиков из Петербурга, чествующих любимую команду, остановить могут только правоохранители. Так и случилось с одним из яростных фанатов «Зенита». Парня после фестиваля, посвященного футбольному клубу, вместе с друзьями отправили на целых 15 суток успокаиваться в СИЗО. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– Во время заседания обвиняемый пояснил, что отдыхал с друзьями. А выкрикивал только зенитовские кричалки, – уточнили в пресс-службе.

Он также попытался уверить находящихся в зале людей, что к националистам себя не относит. Но вот следователи посчитали иначе. Они выяснили, что фестивальным вечером, находясь на Пионерской площади, хулиган скандировал вовсе не «За Зенит!», а всеми известные фашистские лозунги. Судья также не нашел ничего общего с фанатскими восклицаниями в этих кричалках.