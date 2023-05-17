Человек пострадал в массовом ДТП около поселка Форносово в Ленобласти

Человек пострадал в массовом ДТП. Фото: t.me/acclenobl

Во второй половине дня 17 мая жесткое массовое ДТП произошло на трассе около поселка Форносово в Ленинградской области. Как стало известно, столкнулись четыре легковых автомобиля. Из-за этого пострадал водитель, находящийся за рулем одного из них. Об этом сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы региона.

– Спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно оперативно прибыли на место происшествия, – уточнили в пресс-службе организации.

Вовремя подоспевшие сотрудники деблокировали пострадавшего автомобилиста. К этому моменту, на место аварии приехала бригада скорой помощи, которому и передали водителя. На фото, сделанными спасателями, видно, что все четыре машины оказались в разных сторонах дороги. К слову, у транспорта, предположительно, принадлежавшего пострадавшему автолюбителю, оказался помят кузов и полностью отсутствовал капот.