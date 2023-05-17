Парковку машин у метро «Площадь Александра Невского» запретили для антитеррористической безопасности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге прошли рейды против машин, оставленных у метро «Площадь Александра Невского -1,2». Там не так давно установили запрещающие стоянку знаки. Сделали это для антитеррористической безопасности Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

– Инспекторы обнаружили десять автомобилей, припаркованных в запрещенных зонах, – уточнили в пресс-службе ведомства,

Как стало известно, останавливаться в районе действия таких знаков можно не более, чем на пять минут. А тем водителям, которые временное ограничение не соблюли, придут так называемые «письма счастья». Из-за этого им придется заплатить штраф в размере целых трех тысяч рублей.

Пока что подобные знаки действуют только у одной станции метро на оранжевой ветке. Но уже в конце мая, как сообщили в комитете, они появятся и у «Улицы Дыбенко».