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НовостиПроисшествия17 мая 2023 19:50

Петербуржец до смерти забил пенсионера из-за подозрений в краже барсетки

Мужчину вскоре задержала полиция
Элеонора КУРЮМОВА
Петербуржец до смерти забил пенсионера из-за подозрений в краже барсетки.

Петербуржец до смерти забил пенсионера из-за подозрений в краже барсетки.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

35-летний вспыльчивый житель Петербурга до смерти забил пенсионера. Мужчине показалось, что пожилой человек украл у него барсетку. Но выяснилось, что пропал предмет по невнимательности его владельца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Северной столице и Ленобласти.

– Конфликт между двумя местными жителями произошел около полудня 17 мая, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители также сообщили, что ссора случилась в магазине на Новочеркасском проспекте. Там житель города на Неве забыл свою барсетку, а 71-летний пенсионер нашел ее и попытался вернуть. Но, когда младший из мужчин увидел аксессуар в руках пострадавшего, он взбесился и начал избивать пожилого человека. После накал страстей стих, а озлобленный владелец сумки ушел. Пенсионер же упал у стеллажа с продуктами. На место происшествия приехала скорая, но фельдшерам оставалось только зафиксировать время смерти. Второго участника конфликта вскоре задержали сотрудники полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.