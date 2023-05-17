Аукцион по поставке 116 трамваев не состоялся в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Горэлектротранс» не нашел поставщика 116 трамваев в Петербург. Напомним, что общая стоимостью закупки составила 16,5 миллиарда. Заявку на участие в аукционе подало лишь одно предприятие. Но оказалось, что и она не соответствовала заявленным требованиям. Из-за этого торги признали недействительными. Информация об этом появилась 17 мая на сайте госзакупок.

– Заседания комиссии проводилось 17 мая, – говорится в документе прикрепленном к лоту.

Напомним, что закупить петербургское предприятие планировало транспорт разного масштаба. В ранее опубликованной закупке заказчик указывал трехсекционные, двухсекционные и односекционные низкопольные трамваи. Производить их планировали с 2023 по 2026 год. Но теперь, вероятно, график сдвинется из-за повторного проведения аукциона.

Ранее spb.kp.ru писала, что 36 трамваев обойдутся Горэлектротрансу в 4,4 миллиарда рублей. 22 из них – модели в стиле «ретро».