Таксист сбил девушку на тротуаре в Ленобласти из-за плохого самочувствия. Фото: vk.com/spb_today

Жесткое ДТП произошло 17 мая в поселке Сосново Ленинградской области. Водителю такси, находившемуся за рулем «Логана» внезапно стало плохо. Из-за этого мужчина не справился с управлением и выехал на тротуар. Полностью потеряв контроль над авто, он сбил идущую по дороге женщину. Информация об этом появилась в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети ВКонтакте.

– Надо водителям обязательную медкомиссию раз в полгода ввести, – оставила комментарий одна из читательниц группы под постом об аварии.

На видеозаписи с камер наблюдения видно, что автомобилист пытался развернуться, но машина неуверенно двигалась по по дороге. Все-таки сменив направление движения, водитель сначала чуть не выехал на встречку через сплошную. После авто повело, а девушка, шедшая по тротуару, оказалась под колесами транспорта. Но виновник ДТП не остановился даже после столкновения. Предположительно, таксист зацепил еще несколько участников движения. У пострадавшей девушки разбита голова.