Мотоциклист сломал ногу из-за ДТП на проспекте Гагарина в Петербурге

Мотоциклист сломал ногу из-за ДТП. Фото: vk.com/spb_today

ДТП между мотоциклом и «Фольксвагеном» произошло днем на проспекте Юрия Гагарина в Петербурге. Очевидцы сообщают, что у сбитого двухколесного гонщика, предположительно, сломана нога. Об аварии свидетели сообщили в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети ВКонтакте.

– Мотоциклисты в последнее время вообще забыли про ПДД. Такое ощущение, что осторожность, как и инстинкт самосохранения им не свойственны, – комментирует одна из пользовательниц пост об аварии.

Естественно, под публикацией вновь разгорелись споры о том, кто прав, а кого привлекут к ответственности. Большинство пользователей встали на сторону водителя авто с европейскими номерами. Они уверены, что находящийся на двухколесном коне человек решил внезапно вылететь перед машиной.

Очевидцы подробностей аварии не сообщают. Только желают здоровья мотоциклисту, пересевшему с байка на карету скорой помощи. Она же и домчала пострадавшего до ближайшей больницы.