Движение автомобилей изменят 22 мая по 30 июля на трассе «Сортавала» в Ленобласти

Движение автомобилей изменят 22 мая по 30 июля на трассе «Сортавала». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На участке трассы «Сортавала» около поселка Лосево Ленинградской области изменится движение автомобилей. Из-за дорожных работ ограничат пропускную способность на два месяца: с 22 мая по 30 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

– В этот период организацию дорожного движения будут менять поэтапно, – добавил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Он уточнил, что сначала машины переместят на встречную полосу. После с помощью светофоров и регулировщиков организуют реверсивное движение транспорта. К слову, максимальная скорость на участке – не более 40 километров в час. Кстати, в этот раз менять будут полностью верхний и частично нижние слои покрытия дороги. Восстановить планируют обочины, поврежденный бордюрный камень, ограждения, а также установить четыре автобусных павильона.