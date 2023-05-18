МЧС предупредило о шквальном ветре в Петербурге 18 мая Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге резко похолодало и сменился ветер на западный. Причем ветер в четверг, 18 мая 2023 года, в Северной столице ожидается очень сильный, даже шквальный. Об этом горожан предупредили в пресс-службе МЧС.

- По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 18 мая в Санкт-Петербурге местами ожидается усиление ветра до 16 метров в секунду, - рассказали спасатели.

В такую погоду горожанам следует не забывать о мерах предосторожности: не парковать машины возле сухих деревьев, не ходить рядом с плохо закрепленными конструкциями, опасаться дорожных знаков, которые неустойчиво держатся и могут упасть.

В целом в Петербурге будет снова прохладно, до 13-15 градусов тепла, поэтому куртка и шарф сегодня точно не помешают. Также в течение дня пройдут кратковременные дожди.