Резкое похолодание и сильный ветер ждут Петербург 18 мая Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По-летнему теплая погода на время решила покинуть Санкт-Петербург. Вместе с сильным ночным дождем в город пришло похолодание. В четверг, 18 мая 2023 года, в Северной столице будет не только прохладно, но и очень ветрено. Поэтому стоит одеваться потеплее. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическую ситуация в Северной столице сформирует тыловая часть циклона, а по территории области еще продолжит смещаться холодный атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода, в Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, на территории области, преимущественно в восточной половине, пройдут кратковременные дожди, - сообщил синоптик.

Днем в Петербурге будет всего плюс 13-15 градусов, по Ленинградской области от 12 до 17 градусов тепла. Ветер западный 5-10 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду.

В пятницу без осадков и постепенное опять начнет теплеть.