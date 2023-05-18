Пожар охватил здание на Магнитогорской улице в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Сильный пожар охватил здание на Магнитогорской улице в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Спасателям потребовалось четыре часа, чтобы локализовать пламя. Возгорание произошло ночью 18 мая 2023 года в одном из четырех рядом стоящих зданий. Об этом рассказали в МЧС города.

- В 3:41 часов поступило сообщение о пожаре в доме 51 по Магнитогорской улице. В комплексе из четырех зданий размером 60 на 80 метров происходило горение в одной части здания размером 15 на 30 метров по всей площади, - рассказали спасатели.

Из-за угрозы распространения огня ранг пожара был повышен до номера 1 БИС. С огнем прибыли бороться сразу семь единиц спецтехники и 32 человека личного состава МЧС. Им потребовалось четыре часа для того, чтобы локализовать пламя.

По предварительным данным пострадавших нет. Спасатели продолжают работать на месте.