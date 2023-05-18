Полиция накрыла производство паленого "элитного" алкоголя в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники экономической полиции накрыли производство паленого алкоголя, который разливался в бутылки под видом элитных напитков. В ходе очередной профилактической операции стражи порядка нашли место разлива спиртного, которое находилось в Колпино. Об этом 18 мая 2023 года сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- По адресу Софийская улица, 96 в пристройке стражи порядка обнаружили незаконное производство алкогольной продукции. В ходе осмотра изъято более 1500 литров готовой к реализации спиртосодержащей продукции в пластиковых канистрах, а также восемьсот литров спирта в четырех пластиковых бочках, - рассказали в полиции.

Часть продукции была уже разлита по жестяным банкам и под видом элитной импортной водки.

На месте производства был задержан 34-летний мигрант, который работал на этом разливочном цехе. Сейчас устанавливаются организаторы незаконного бизнеса.