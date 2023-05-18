Новые предупреждающие таблички установят на пешеходных переходах в Петербурге / Фото: Дирекция по организации дорожного движения

В Санкт-Петербурге в преддверии летних каникул собираются установить новые экспериментальные таблички на пешеходных переходах. На табличках появятся напоминания для горожан о том, что перед дорогой стоит снять капюшон, закрывающий обзор, убрать наушники, а также перестать смотреть в смартфон. Об этом 18 мая 2023 года сообщили в ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения".

- Общественная организация автомобилистов выражают озабоченность отношением пешеходов к собственной безопасности. Накануне летних каникул в Петербурге начнется эксперимент по применению на нерегулируемых пешеходных переходах табличек, - рассказали в организации.

Так, первые таблички установят уже на будущей неделе 23 мая на нерегулируемом пешеходном переходе на пересечении Ленской улицы и бокового проезда Индустриального проспекта. Где и когда появятся остальные таблички, пока не сообщается.