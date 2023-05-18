Матильда Шнурова объявила о закрытии своего ресторана Cococo в Петербурге

Матильда Шнурова закрывает свой ресторан "Кококо" в Петербурге Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Бывшая жена музыканта Сергея Шнурова Матильда объявила о закрытии своего ресторана Cococo в Санкт-Петербурге. Первое заведение располагалось еще на улице Некрасова, но пару лет назад переехало в Новую Голландию в виде бистро. Теперь же Матильда собирается закрыть и его. Об этом она сообщила 18 мая 2023 года на своей странице в социальной сети.

- Это были восхитительные интересные десять лет. Два масштабных переезда. Нам удалось попасть в список 50 Best Restaurants, вырастить команду, которая сегодня работает со знаковыми проектами по всему миру... В контексте сегодняшних событий я не вижу возможности проектам продолжать свое существование. Я должна была принять именно такое решение, - написала Матильда.

Бистро Cococo на Новой Голландии проработает еще первый месяц лета. Закрытие назначено на 1 июля 2023 года.