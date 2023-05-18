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НовостиОбщество18 мая 2023 6:40

Тепло в плюс 20 градусов вернется в Петербург в выходные

Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Тепло в плюс 20 градусов вернется в Петербург в выходные

Тепло в плюс 20 градусов вернется в Петербург в выходные

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге резко похолодало после ночного дождя. В четверг, 18 мая 2023 года, в Северной столице будет всего плюс 12-15 градусов, снова пройдут дожди, будет очень пасмурно и ветрено с порывами до 16 метров в секунду. Однако унывать не стоит. Уже к выходным в город вернется тепло. Об этом рассказал главный синоптик города на Неве Александр Колесов.

- Холодный фронт прошел в течение ночи Санкт-Петербурге, прилично смочив всю территорию города, и ушел на восток области. В ближайшие дни осадков в городе больше не будет. Напоминаю, что сегодня в городе прохладно, до плюс 12-15 градусов максимум, а в выходные снова к плюс 20 градусам, - сообщил специалист.

Также он добавил, что согласно прогнозу и третья декада мая должна выдаться теплой без холодных "сюрпризов".