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НовостиПроисшествия18 мая 2023 7:16

Водителя, сбившего насмерть 84-летнюю женщину, будут судить в Петербурге

Пенсионерка умерла в больнице
Анастасия НУРАДИЛОВА
Дело передали в суд.

Дело передали в суд.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге будут судить мужчину, который сбил пожилую женщину на автомобиле МКЗ. 84-летняя петербурженка шла по тропинке, и вдруг на нее внезапно наехала фура. Все произошло на проспекте Культуры 3 марта этого года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Женщина получила серьезные травмы. Она умерла в этот же день в больнице, - сообщили в надзорном ведомстве.

Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекших смерть человека. За рулем машины находился 36-летний мужчина из Тюменской области. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Документы переданы в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.