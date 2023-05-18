Водителя, сбившего насмерть 84-летнюю женщину, будут судить в Петербурге

Дело передали в суд. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге будут судить мужчину, который сбил пожилую женщину на автомобиле МКЗ. 84-летняя петербурженка шла по тропинке, и вдруг на нее внезапно наехала фура. Все произошло на проспекте Культуры 3 марта этого года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Женщина получила серьезные травмы. Она умерла в этот же день в больнице, - сообщили в надзорном ведомстве.

Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекших смерть человека. За рулем машины находился 36-летний мужчина из Тюменской области. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Документы переданы в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.