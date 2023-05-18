Военный комиссариат на набережной Фонтанки в Петербурге эвакуировали после звонка с угрозой

Военкомат Ленобласти эвакуировали после звонка неизвестного Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге очередной телефонный хулиган устроил переполох. Вечером 17 мая 2023 года сотрудники полиции искали взрывчатку в военном комиссариате Ленинградской области, а также на Московском вокзале. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Вечером в военный комиссариат, который находится на набережной реки Фонтанки, позвонил неизвестный и сообщил о том, что здание заминировано. При осмотре объекта и прилегающей территории взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Проводилась эвакуация 100 человек, - рассказал источник.

Тем же вечером поступил звонок в службу 112. Неизвестный сообщил, что заминирован Московский вокзал. Стражи порядка сразу же принялись осматривать весь вокзал, но никаких опасных вещей не нашли.

По номеру телефона полиция вышла на подозреваемого. Им оказался 57-летний житель дома на Ярославском проспекте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании подозреваемому меры пресечения.