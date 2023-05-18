Из Петербурга в Китай увеличат количество перелетов до восьми в неделю

Из аэропорта Пулково с июня будет выполняться восемь рейсов в Китай в неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В аэропорте Санкт-Петербурга увеличивают количество рейсов в Китай. Начиная с 31 мая 2023 года добавятся рейсы в Пекин, а в июня еще добавятся рейсы в Чэнду. Так, каждую неделю в Китай из Пулково будет выполнять по восемь рейсов. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе аэропорта Северной столицы.

- Авиакомпания Hainan Airlines c 31 мая увеличит частоту полетов в Пекин с одной до двух в неделю, с 16 июня – до трех в неделю. К перелетам по воскресеньям добавятся рейсы по средам и пятницам, - рассказали в Пулково.

Также с 3 июня Sichuan Airlines увеличит частоту полетов в Чэнду с одной до двух в неделю. Полеты будут выполняться по четвергам и субботам.

Отметим, что все рейсы прямые, поэтому пассажирам не нужно будет мучаться с пересадками.

Помимо этого с 6 июня в Петербурга начнут летать самолеты в Шанхай.