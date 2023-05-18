Пьяный мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья в садоводстве в Ленинградской области

Полицией Кировского района Ленинградской области задержан устроивший пальбу в садоводстве Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области пьяный мужчина устроил стрельбу на дачном участке. Утром 17 мая 2023 года в полицию Кировского района поступило сообщение от отдыхающих в садоводстве "Заря" массива Келколово-1 о том, что какой-то мужчина стреляет и пугает окружающих. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Сотрудники полиции оперативно прибыли на участок к доме 69 по 17 линии, где задержали пьяного 51-летнего мужчину, который стрелял из принадлежащего ему предмета, похожего на карабин, - сообщили стражи порядка.

В доме у возмутителя спокойствия сотрудники полиции нашли охолощенный карабин системы Мосина, револьвер, стреляная гильза, колодка с патронами в количестве 16 штук. Все оружие отправили на исследование. На стрелке оружие официально не зарегистрировано.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.