Мошенники выманили 11 млн рублей у 72-летней пенсионерки из Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Петербурга ищет мошенников, которые украли около 11 миллионов рублей у 72-летней пенсионерки. Женщина обратилась к сотрудникам Калининского района 17 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Петербурженка рассказала, что ей позвонила женщина и представилась сотрудником Центробанка. Она убедила пенсионерку установить на мобильный телефон приложение с удаленным доступом, - говорится в сообщении регионального ведомства.

После этого со счета женщины списали 9 миллионов 450 тысяч рублей. Мошенники оформили на нее кредит в миллион рублей. На злоумышленников возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Сотрудники правоохранительных органов ищут преступников, чтобы задержать их.