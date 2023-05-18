Мост на развязке КАД Петербурга с Выборгским шоссе перекроют с 14 июня на неделю

Путепровод в составе развязки КАД с Выборгским шоссе на неделю полностью перекроют в обоих направлениях Фото: Олег ЗОЛОТО

На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга снова запланированы перекрытия. С середины июня в течение недели будет закрыт проезд по путепроводу в составе развязки КАД с Выборгским шоссе для работ по ремонту этого самого моста. Об этом 18 мая 2023 года сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- В связи с производством работ по ремонту путепровода над основным ходом КАД, выполняемого в рамках реконструкции северного участка, в период с 14 по 20 июня будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по съезду с Выборгского шоссе на внутреннее кольцо и съезду с внутреннего кольца на Выборгское шоссе, - рассказали дорожники.

Объезжать данный участок автомобилистам придется через разворотную петлю с внешнего на внутреннее кольцо трассы на 17 километре КАД, а также через развязку на пересечении с проспектом Энгельса.