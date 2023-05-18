ЗакС Петербурга предложило Шойгу вернуть воинские звания для сотрудников военкоматов

ЗакС попросил у Шойгу вернуть кадровых военных в военкоматы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга решили обратиться к министру обороны России Сергею Шойгу с предложением вернуть в военные комиссариаты систему воинских должностей для сотрудников. Это парламентарии обсудили на заседании, которое состоялось 18 мая 2023 года.

- Подготовка, призыв и мобилизация граждан должны осуществляться кадровыми военными, людьми, знающими вопрос изнутри, несущими ответственность за выполнение возложенных на военные комиссариаты задач, - отметили парламентарии.

На данный момент в комиссиях находятся гражданские лица. Депутаты Петербурга считают, что такая система неправильная и воинские звания должны быть возвращены.

Обращение к министру обороны Сергею Шойгу депутаты поддержали 44 голосами. Против и воздержавшихся не было.