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НовостиПроисшествия18 мая 2023 9:21

Пропавшего 15-летнего мальчика больше двух недель ищут в Карелии

Ребенок ушел из дома 2 мая и не вернулся
Анастасия НУРАДИЛОВА
Пропавшего 15-летнего мальчика больше двух недель ищут в Карелии. Фото: "Лиза Алерт"

Пропавшего 15-летнего мальчика больше двух недель ищут в Карелии. Фото: "Лиза Алерт"

В Карелии пропал 15-летний подросток. Мальчик ушел из дома 2 мая и не вернулся обратно. Близкие забили тревогу. Ориентировку с фотографией ребенка на своих ресурсах опубликовали волонтеры «Лиза Алерт».

- Мальчик 2007 года рождения может находиться в городах Олонец или Петрозаводск, - говорится в ориентировке школьника, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

Мальчика ищут уже больше двух недель. Близкие ребенка не смогли вспомнить, в чем он был одет. Известно лишь, что рост школьника составляет 165 сантиметров. Он худощавого телосложении и с русыми волосами.

Сейчас волонтеры ищут добровольцев, которые будут помогать распространять ориентировки и при необходимости смогут отправиться на поиски подростка.