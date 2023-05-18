Владельцам гаражей, попавшим под снос в Петербурге, выплатят компенсации

Всем владельцам гаражей, которые сносят в Петербурге, будут платить компенсации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге начнут выплачивать компенсации владельцам гаражей, попавшим под снос. Данный законопроект поддержали депутаты Законодательного собрания на заседании в четверг, 18 мая 2023 года.

- Мы должны выплачивать компенсации стоимость гаражной конструкции. Мы делаем шаг вперед и теперь охватываем все случаи в городе, касающиеся сноса гаражей, - сказал представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко.

Депутаты долгое время обсуждали размер компенсации, которую получат владельцы за гаражи. В итоге в среднем каждый владелец такой постройки может расчитывать на 87,5 тысяч рублей. Известно, что под снос сейчас могут попасть 233 гаража. Бюджету города выплаты обойдутся в 19,5 миллиона рублей.

Инициативу о выплатах владельцам гаражей, попавших под снос поддержали 43 депутата.