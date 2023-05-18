Новый микрорайон за 28 млрд рублей построят в Петербурге

В Петербурге построят новый микрорайон стоимостью 28 млрд рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в Московском районе собираются возвести новый микрорайон. Он расположится на участке в 29,4 гектаров на территории бывшего совхоза "Цветы" на пересечении Пулковского и Волхонского шоссе. Об этом 18 мая 2023 года пишет РБК.

- Дома расположатся на 14,5 гектарах. Это будет порядка 137 тысяч квадратных метров жилья с коммерческими помещениями, а также подземным паркингом на 362 машины и наземным многоуровневым паркингом на 984 автомобиля, - пишет издание.

Также проектом предусмотрено строительство двух детских садов на 220 детей и школа на 825 мест. Помимо этого инвестору нужно будет расширить Волхонское шоссе возле застраиваемого участка. На территории в 9,5 гектаров будет находится зона для отдыха и прогулок с центральным бульваром.

Известно, что на весь проект будет потрачено порядка 28 миллиардов рублей.