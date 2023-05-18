23-летнего парня осудили за убийство маленькой сестры и матери ради квартиры в Ленинградской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области приговорили к тюрьме 23-летнего парня, который ради квартиры убил свою мать и маленькую сестренку. Окончательное заседание по делу состоялось 18 мая 2023 года. Об этом рассказали в прокуратуре 47-го региона.

- Суд установил, что 2 октября 2021 года обвиняемый, находясь в поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области, задушил подушкой спящую на кровати малолетнюю сестру, после чего нанес пятнадцать ударов ножом в различные части тела своей матери, причинив множественные колото-резаные и резаные раны, повлекшие её смерть на месте происшествия, - рассказали в прокуратуре.

Молодой человек пошел на убийство своей родни для того, чтобы завладеть квартирой и комнатой, которые принадлежали его матери.

Суд назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и одного года ограничения свободы.