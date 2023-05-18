Двух девушек и парня задержали в Петербурге из-за призывов к терроризму

Подозреваемых задержали. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Трех молодых людей задержали в Петербурге из-за подозрений в призывах к терроризму. В телеграм-каналах они выступали с протестами против проведения специальной военной операции. Об этом 18 мая пишет «Мойка 78».

- Сотрудники ФСБ и МВД поймали 18-летнего студента из Колпино, 22-летнюю специалиста визового центра из Северодвинска и 21-летнюю индивидуальную предпринимательницу из Петербурга, - сообщает издание.

Известно, что оппозиционные телеграм-каналы появились в конце сентября прошлого года. Злоумышленники призывали подписчиков к массовым беспорядкам, чтобы повлиять на деятельность органов власти.

Уголовные дела передали в Следственный комитет. Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.