Мужчина устроил стрельбу из пистолета около бара в Шушарах. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Пушкинском районе Петербурга хулиган устроил стрельбу. Все произошло недалеко от бара в поселке Шушары на Новгородском проспекте в ночь на 17 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Четверо мужчин вышли из бара и направились во двор, потом оттуда послышались выстрелы, - говорится в сообщении регионального ведомства.

На место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов. Они поймали 28-летнего петербуржца и выяснили, что он стрелял из охолощенного пистолета «Беретта KURS В92» в воздух.

Пистолет у хулигана отобрали. Возбудили на него уголовное дело. Злоумышленника отпустили под подписку о невыезде.