Петровский фестиваль огня пройдет в Петербурге в ночь на 28 мая. Фото: Пресс-служба Смольного

В Северной столице 28 мая пройдет Петровский фестиваль огня. Он состоится ночью на Стрелке Васильевского острова в честь избрания Петербурга культурной столицей стран Содружества Независимых Государств в 2023 году.

- Фестиваль огня, организатором которого выступает Комитет по развитию туризма Санкт Петербурга, является одним из самых ярких и интересных в событийном календаре города, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Начало фестиваля запланировано на полночь. В это же время разведут Дворцовый мост. Мероприятие откроет шоу «Пиротехнических дворов Петергофа». После этого каждые 10 минут разные страны будут показывать огненные выступления. Они покажут пиротехнические спектакли. Итоги конкурса выступлений будут подведены 29 мая в 12:00.

Также для петербуржцев подготовили световое шоу.