Уровень преступности в Петербурге вырос на 12% с начала года

Уровень преступности в Петербурге в I квартале вырос на 12% Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в первом квартале 2023 года на 12 процентов выросла преступность по сравнению с тем же периодом прошлого года. Так, с января по март в городе было зарегистрировано более 16,4 тысяч преступлений. Об этом 18 мая пишут "Ведомости".

- Вместе с тем направленность преступлений за последние три года существенно изменилась. Если в 2021 году больше всего вырос объем краж и мошенничества, в 2022 году почти в два раза увеличилось количество убийств и покушений на убийство, то в I квартале 2023 года на четверть увеличилось количество случаев, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, - отмечает издание.

Примечательно, что количество убийств сократилось в два раза. Но тяжких и особо тяжких преступлений в любом случае стало больше на 14 процентов, чем в прошлом году. Эксперты отмечают, что рост преступности напрямую связан с волнами экономической и социальной напряженности.