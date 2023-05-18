Пассажиров поезда Севастополь – Петербург доставят в Симферополь из-за ЧП на железнодорожных путях

В Симферополь из-за ЧП доставят пассажиров поезда Севастополь – Санкт-Петербург Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Движение поездов между Санкт-Петербургом и Севастополем немного изменилось из-за ЧП в Крыму. Известно, что в в Симферопольском районе пять товарных вагонов с зерном сошли с рельсов. Инцидент прошел без пострадавших. Однако из-за этого инцидента отправление поезда "Таврия" из Севастополя в Петербург было перенесено. Об этом 18 мая 2023 года пишет "Мойка78";

- А причине происшествия было решено приостановить движение составов и пассажирского транспорта между Симферополем и Севастополем. Сюда же входит поезд, направлявшийся в Петербург. Теперь 170 пассажиров на автобусах доставят до железнодорожного вокзала Симферополя, после чего "Таврия" направится уже в Северную столицу, - пишет издание.

Напомним, что вагоны сошли с рельсов в результате подрыва. Очевидцы сообщают, что перед инцидентом видели мужчину, который осматривал железнодорожные пути. Сейчас его разыскивают в лесу.