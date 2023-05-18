Труп женщины нашли в отеле в Петербурге, тело ее любовника - под окнами

Труп женщины нашли в отеле в Петербурге / Фото: СК СПб

Сотрудники Следственного комитета проводят проверку на месте преступления, которое произошло в одном из отелей Выборгского района города. 18 мая 2023 года в гостиничном номере на Большом Сампсониевском проспекте был обнаружен труп женщины, а под окнами лежал полуживой мужчина, ее любовник. Об этом рассказали в СК Петербурга.

- В отеле было обнаружено тело женщины с явными признаками насильственной смерти, также был госпитализирован в медицинское учреждение мужчина с телесными повреждениями, характерными для падения с большой высоты, - рассказали в комитете.

На данный момент следователи осматривают место преступления, допрашивают свидетелей, очевидцев и работников отеля, чтобы установить, когда пара заехала в номер, а также, были ли слышны звуки борьбы. Выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств происшедшего. По факту возбуждено уголовное дело об убийстве.